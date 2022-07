Stoffsammlung für die Nationale Sicherheitsstrategie: Annalena Baerbock in Hochfranken

Besuch aus der Bundesregierung in Hochfranken. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war zu Gast in Rehau und Hof. In Rehau hat sie die Freiwillige Feuerwehr besucht. Vor Ort hat sie mit den Feuerwehrleuten gesprochen und es gab eine kurze Feuerwehrübung für sie. Der Besuch war Teil ihrer Deutschlandtour. Das Auswärtige Amt will eine Nationale Sicherheitsstrategie erarbeiten. In Rehau ging es dabei vor allem um eine Frage.

In diese Strategie einfließen sollen auch Ergebnisse aus sogenannten Bürgerdialogen. Ein solcher hat auch nach dem Termin in Rehau in der Freiheitshalle in Hof stattgefunden. Bei ihrem Besuch in Rehau hat sich die Bundesaußenministerin außerdem ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

© Radio Euroherz