Störung bei Drogeriekette: Kassensysteme bei DM lahmgelegt

Windeln und Babybedarf, Duschgele oder schnell mal Fotos drucken: Viele flitzen dafür in den DM in der Nähe. Doch die Drogeriemarkt-Kette hat seit dem Morgen mit Problemen an der Kasse zu kämpfen. Deutschlandweit sollen schon Märkte deshalb geschlossen haben. Ein Software-Fehler soll das Problem sein. Doch wie sieht es in den DM-Märkten hier in der Region aus?

In Hof und Selb gehen die Kassen wieder, das Problem ist schon behoben, heißt es auf Nachfrage. In Wunsiedel funktioniert zumindest die Express-Abholung und die App, wenn die Einkäufe eben schon bezahlt sind. Die Filiale in Münchberg hat noch ein Problem mit den Kassen, in Marktredwitz könnt ihr nur an einer Kasse bezahlen. Der DM-Markt in Bad Lobenstein ist komplett dicht; in der Filiale am Postplatz Plauen haben die Kunden gar nichts von der Kassen-Störung mitbekommen, hier läuft alles. Der Markt in der Jößnitzer Straße ist allerdings dicht. Das kann sich allerdings auch minütlich ändern.