Störche in Helmbrechts: Stadt bringt Nest an stillgelegtem Schornstein an

In der Euroherz-Region sind schon seit längerem wieder Störche zu sehen. In Rehau gibt es auf der Webseite der Stadt ja sogar eine Storchen-Webcam. Auch in Helmbrechts konntet ihr in den letzten Tagen öfter ein Storchenpaar sehen. Das ist oft über den stillgelegten Schornstein der Alten Weberei in Helmbrechts geflogen und hat den offenbar als Brutplatz ausgewählt. Die Stadt Helmbrechts ist jetzt mit großem Gerät angerückt und hat eine Nisthilfe für die Störche angebracht. In einer Höhe von fast 40 Metern befindet sich jetzt eine Holzplattform mit einem Nestaufbau aus Weidenzweigen, auf dem die Störche nisten können.