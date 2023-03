Stipendium „Talent im Land – Bayern“: Schülerin aus Hof heuer dabei

Bildung fördert Integration. Wir fördern Bildung – unter diesem Motto hat das Bayerische Kultusministerium das Stipendienprogramm „Talent im Land – Bayern“ auf den Weg gebracht. Die Schüler in Bayern sollen dadurch die besten Bildungschancen bekommen. Auch diejenigen, die nicht mit den besten Voraussetzungen in ihre Schullaufbahn starten. Eine Jury wählt jedes Jahr 30 junge Menschen aus, die Teil des Studienprogramms werden sollen. Jetzt stehen die Stipendiaten für dieses Jahr fest. Darunter ist auch eine Schülerin des Hofer Schiller-Gymnasiums. Die Programmteilnehmer bekommen unter anderem eine finanzielle Unterstützung vom Kultusministerium. Außerdem können sie an verschiedenen Seminaren, Studientagen und Studienreisen teilnehmen.