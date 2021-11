Stinkender Einsatz – Butansäureangriff in Oelsnitz

Damit hatte die Eigentümerin eines Büros in Oelsnitz am Donnerstag wohl nicht gerechnet.

An der Eingangstüre zum Büro in der Marktstraße war eine stinkende Flüssigkeit. Dabei handelte es sich vermutlich um Butansäure, so die Polizeidirektion Zwickau.

Die Feuerwehr hat die Situation gestern schnell unter Kontrolle gebracht. Eine Spezialfirma hat die Stelle gesäubert. Die Polizei sucht Zeugen. Die Unbekannten haben die Flüssigkeit wohl in der Nacht auf Donnerstag ausgeschüttet. Wer in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Plauen melden.