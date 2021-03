Kinderschuhe, Plüschtiere und Plakate so hat es heute vor dem Rathaus in Hof gesehen. Eltern wollten damit ein Zeichen setzen und auf die aktuelle Situation ihrer Kinder in der Corona-Krise aufmerksam machen. Dabei haben sie betont, dass die keine Querdenker oder Leugner seien – durch die Schließungen der Schulen und Kitas ist der Alltag gerade besonders schwer:

so die Mutter Nadine Seuß, die sich auch an dem stillen Protest mit beteiligt hat.