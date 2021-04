Stiller Protest auch in Selbitz: Plüschtiere stehen vor dem Rathaus

Nachdem gestern Plüschtiere, Kinderschuhe und Plakate vor dem Hofer Rathaus gestanden haben, haben sich heute Eltern in Selbitz entschieden, sich an diesem stillen Protest zu beteiligten. Mit der Aktion auf den Treppen des Rathauses wollen sie auf die Situation der Kinder aufmerksam machen, die jetzt im Lockdown besonders leiden. Auch Christine Müller war heute in Selbitz dabei:

Während die Stadt Hof die Protestaktion nicht genehmigt hat, zeigte der Selbitzer Bürgermeister Stefan Busch Verständnis. Als Vater könne er sich sehr gut vorstellen, wie hart die jetzige Zeit für die Kinder ist.