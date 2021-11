Stiko: Impfempfehlung für Kinder ab fünf im Dezember

Berlin (dpa) – Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der (…)

Verschärfte Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

Berlin (dpa) – Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle treten in Deutschland vielerorts neue Maßnahmen in Kraft. In mehreren (…)