Sticky Fingers in Brand: Mehrere Polizeieinsätze am ersten Tag

Trotz des regnerischen Wetters feiert ihr an diesem Wochenende beim Sticky Fingers Festival in Marktredwitz. Schon am ersten Tag musste aber die Polizei mehrmals anrücken. Am späten Abend gab’s eine Schlägerei zwischen zwei Oberpfälzern vor der Hauptbühne. Die Polizei konnte hier aber schlichten. Nach Mittarnacht mussten die Beamten dann einen 28-Jährigen des Platzes verweisen. Er hatte mehrfach den verbotenen „Hitlergruß“ gezeigt. Eine 32-jährige Frau gab außerdem an, der Mann hätte sie gegen ihren Willen begrapscht. Am frühen Samstagmorgen gerieten dann zwei weitere junge Männer aneinander. Dabei hat einer dem anderen ins Ohr gebissen – so stark, dass das Ohrringloch des Mannes durchriss. Die stark blutende Wunde wurde ambulant versorgt.