Stichwahl um Posten des neuen Landrats von Roth

Wer wird nach fast 30 Jahren Nachfolger des Landrats von Roth in Mittelfranken? Weil bei der Wahl Ende April keiner der drei Bewerber eine absolute Mehrheit erzielte, steht an diesem Sonntag eine Stichwahl an.

Der von SPD und Grünen unterstützte Kandidat Ben Schwarz hatte die absolute Mehrheit mit 49,41 Prozent der Stimmen nur knapp verpasst. Sein Herausforderer ist nun der CSU-Bewerber Jochen Münch. Der Journalist hatte 27,09 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint und war damit auf Platz zwei hinter dem Bürgermeister der Kreisgemeinde Georgensgmünd gelandet.

Seit 1993 war der SPD-Politiker Herbert Eckstein Landrat. Alle vier darauffolgenden Wahlen hatte er für sich entschieden. Aus gesundheitlichen Gründen gab der 67-Jährige sein Amt vorzeitig ab. Seit April führt sein Stellvertreter die Geschäfte.