Stichwahl in zwei Wochen: Nur Briefwahl möglich

In sechs Städten und Gemeinden der Region ist am Sonntag bei der Kommunalwahl noch keine Entscheidung gefallen. Hier müssen die Einwohner nochmal ran und ihre neuen Bürgermeister wählen. In Hof geht zum Beispiel Amtsinhaber Harald Fichtner von der CSU gegen Eva Döhla von der SPD in die Stichwahl. Am 29. März kann aber wegen des Katastrophenfalls niemand ins Wahllokal gehen. Nur Briefwahl ist dann möglich. Rainer Krauß von der Stadt Hof:

Damit könnte die Wahlbeteiligung nochmal höher ausfallen. Bei einer Stichwahl kann das durchaus entscheidend sein.