Stichwahl in Plauen: Kandidaten können sich noch heute entscheiden

Wer der neue Chef im Plauener Rathaus wird, steht trotz der Wahl am vergangenen Sonntag (13.6.) immer noch nicht fest. Keiner der sieben Kandidaten hat die absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Stimmen hat Steffen Zenner von der CDU bekommen. Am 4. Juli kommt es nochmal zur Stichwahl. Nur noch heute (18.6.) können sich die Kandidaten bis 18 Uhr entscheiden, ob sie zur Stichwahl überhaupt antreten wollen. Bei der neuen Wahlrunde reicht eine einfache Mehrheit für den Kandidaten. Der Kandidat mit den meisten Stimmen tritt im September die Nachfolge von Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer an.