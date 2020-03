Stichwahl in Hof: FDP und Linke unterstützen SPD-Frau Eva Döhla

Ein richtiger Wahlkampf ist in den kommenden Tagen nicht zu erwarten, die Corona-Krise überlagert momentan alles und schränkt unser Leben ein. Am 29. März ist aber noch Stichwahl in Bayern, unter anderem in Hof. Oberbürgermeister Harald Fichtner von der CSU muss nochmal gegen Eva Döhla von der SPD ran. Einige ausgeschiedene Kandidaten haben jetzt angekündigt, auf wen sie setzen wollen. Da sowohl FDP als auch Linke einen Politikwechsel im Hofer Rathaus wollen, haben beide Parteien angekündigt, Eva Döhla unterstützen zu wollen. Die Stichwahl ist wegen des Corona-Virus eine reine Briefwahl. Jeder Wahlberechtigte bekommt dafür die Unterlagen automatisch zugeschickt.