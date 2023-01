Stichverletzung am Hals: Verdacht auf versuchten Totschlag

Ein 32-Jähriger ist in München bei einer Auseinandersetzung mit einem Mann schwer verletzt worden. Er wurde am Silvesterabend mit einer Stichverletzung im Halsbereich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Verletzung sei potenziell lebensgefährlich gewesen, deshalb werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt, sagte ein Sprecher. Tatsächliche Lebensgefahr habe bei dem 32-Jährigen allerdings nie bestanden. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge soll es auf einem Gehweg zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, teilte die Polizei mit. Der Grund war zunächst noch unklar. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler nicht von weiteren Beteiligten aus, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.