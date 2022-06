Stichflamme in Schirnding: Grillabend schnell beendet

Bei diesem Wetter genießen viele momentan den Abend draußen am Grill. In Schirnding war der am Abend aber schnell wieder zu Ende. Beim Starten des Gasgrills entzündete sich auch die angeschlossene Gasflasche. Dadurch gab es eine Stichflamme, die Plastikteile am Grill und Fenster beschädigte. Durch die Sonne und die starke Hitze hat wohl das Überdruckventil der Gasflache ausgelöst und sich so der Gummischlauch gelöst, teilt die Polizei mit. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 1000 Euro.