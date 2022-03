Stichflamme in Bankfiliale: LKA-Spezialisten suchen Ursache

Eine Stichflamme in einer Nürnberger Bank hat Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) auf den Plan gerufen. Eine technische Sondergruppe versuche herauszufinden, was am Donnerstagmorgen in der Bank genau passiert sei, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Gegen acht Uhr sei es zu der Stichflamme gekommen, bei der demnach eine Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Sie habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei vor Ort ambulant behandelt worden. Der Schaden in der Bank ist den Angaben zufolge «extrem gering».

Die Ursache für die Stichflamme sei derzeit unklar. Deshalb seien die Fachleute das LKA – sogenannte «Entschärfer» – eingeschaltet worden, erläuterte der Sprecher. Sie seien unter anderem auf die Erkennung von Brandherden spezialisiert.

Das Gebäude, in der sich die Bank befindet, wurde sicherheitshalber geräumt. Eine wichtige Verkehrsader vor der Bankfiliale, die Nürnberg und Fürth verbindet, wurde gesperrt. Dies führte im Berufsverkehr laut Polizei zu erheblichen Behinderungen.