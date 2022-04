Stichflamme in Bank – Verdächtiges Kuvert wird untersucht

Nach einem Großeinsatz wegen einer beim Öffnen eines Briefs ausgelösten Stichflamme in einer Nürnberger (…)

Stichflamme in Bank: Polizei warnt vor weiteren Sendungen

Technische Mängel sind als Ursache für Verwüstungsfahrt eines Sattelzugs in Fürth ausgeschlossen. Das habe die (…)

Schon wieder haben mehrere Gartenhütten und Schuppen auf einer Flussinsel im Main in Würzburg gebrannt. Die Feuerwehr (…)

Wieder Feuer auf Flussinsel in Würzburg

Feuer greift auf Wohnhaus über: 150.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bodenmais im Landkreis Regen ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. In der Nacht zum (…)