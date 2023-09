Sternwanderung am 1. Oktober: Gastgeber ist dieses Mal Plauen

Eine beliebte Veranstaltung für alle Wanderer aus der Grenzregion ist die Sternwanderung für die Partnerstädte Hof und Plauen und für die tschechische Stadt Asch. Sie findet am Sonntag statt. Dieses Mal ist Plauen Gastgeber. Es wird Routen über sechs, neun und zwölf Kilometer geben. In der Plauener Innenstadt gibt es dieses Mal auch eine kurze Tour, die für Familien mit Kinderwagen geeignet ist. Alle Wanderungen enden im Parktheater Plauen. Wanderer aus Hof und Asch können mit speziell angemieteten Bussen nach Plauen fahren. Dafür sollen sie sich in ihrer jeweiligen Stadt anmelden. Die Routen starten an der Straßenbahnhaltestelle Neundorf oder Preißelpöhl sowie an der Jugendherberge (kurze Familientour).