Sternsinger unterwegs: Spendensammlung für Kinder im Libanon

Die Formel „20*C+M+B*20“ steht in den kommenden Tagen wieder über vielen Haustüren. Den Segen „Christus segne dieses Haus“ tragen die Sternsinger von Haus zu Haus. In Lichtenfels hat das Erzbistum Bamberg die diesjährige Sternsinger-Aktion eröffnet. In Marktredwitz und Hof sind sie ab heute unterwegs. Rund 6000 Kinder und Jugendliche sammeln im fränkischen Erzbistum für notleidende Kinder in aller Welt Spenden. Erzbischof Ludwig Schick:

Das Motto der Sternsinger in diesem Jahr lautet: „Segen bringen. Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.