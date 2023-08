Sternsinger-Aktion 2023: Ergebnis steht fest

Es ist eine beliebte Neujahrstradition. Zum Beginn des Jahres sind Sternsingergruppen der katholischen Kirche unterwegs und sammeln Geld für bedürftige Kinder. Jetzt steht auch fest, wie viel Geld dieses Jahr zusammengekommen ist. Wie es vom katholischen Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ heißt, waren es 45,5 Millionen Euro und damit wieder deutlich mehr als in den beiden Corona-Jahren zuvor. Die eingenommenen Spenden gehen seit Jahren an Hilfsprogramme für notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa. Da geht es unter anderem um Bildungsprojekte, aber auch um Projekte in den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Dieses Jahr waren über 300 Sternsingergruppen unterwegs, auch aus unserer Region.