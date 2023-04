Sternquell Sport Gala im Vogtland: Erstmals auch Auszeichnung für „Vereinshelden“

Gerade bei uns auf dem Land sind viele Menschen Mitglied in Sportvereinen. Ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen würde in den Vereinen nichts funktionieren. Das sieht auch der Vogtlandkreis so. Bei der diesjährigen Sternquell Sport Gala im Vogtland bekommen deswegen zum ersten Mal auch Ehrenamtliche im Sport eine Ehrung, in der Kategorie „Vereinshelden“. Wie gewohnt, bekommen auch wieder die erfolgreichsten Sportler und Mannschaften aus dem vergangenen Jahr eine Auszeichnung. Los geht’s heute Abend um 19 Uhr in der Festhalle Plauen.