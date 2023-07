Sterbehilfe in Deutschland: Statement der vogtländischen Abgeordneten Yvonne Magwas

Zur gesetzlichen Sterbehilfe in Deutschland gibt es keine Entscheidung. Der Bundestag hat beide Vorschläge abgelehnt, die zur Debatte standen: Dass Sterbehilfe grundsätzlich erlaubt sein soll und den Vorschlag, dass Sterbehilfe mit Ausnahmen strafbar ist. Ein Statement dazu gibts von der vogtländischen CDU-Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas.

Magwas kritisiert in einem Schreiben, dass die beiden Gesetzentwürfe erst seit wenigen Tagen in ihrer endgültigen Fassung vorlagen. Eine so hoch emotionale Gewissensentscheidung zwischen Heizungsgesetz und Inflation schnell durchzuberaten, hält sie für falsch. Dazu ist das Thema Suizid zu komplex. Und eine intensivere Debatte hatten auch Experten gefordert. Die Themen Prävention und das Leid Angehöriger finden laut Magwas zu wenig Beachtung in der Debatte. Zudem befürchtet die CDU-Abgeordnete, dass beide Gesetzentwürfe „die Büchse der Pandora“ geöffnet hätten. In den Niederlanden und in Belgien sei Suizidhilfe normalisiert, die Suizidassistenz über Jahre ausgeweitet worden. Magwas spricht sich für eine möglichst strenge Regelung aus.