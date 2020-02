Stellungsnahme zu Frankenwaldbrücken: Naila stellt Forderungen

Weite Teile des Frankenwaldes stehen hinter dem Großprojekt, bei dem zwei Hängebrücken über dem Höllen- und dem Lohbachtal entstehen sollen. So auch die Stadt Naila und trotzdem hat sie jetzt einige Forderungen an den Landkreis Hof gestellt.

Denn die Stadt ist ja auch für die Ortschaft Hölle zuständig. Dort befindet sich der Zugang zum Höllental. Wenn dann in wenigen Jahren die Touristen die Frankenwaldbrücken besichtigen wollen, soll die Ortschaft nicht darunter leiden. Dafür braucht es mehr Parkplätze in Hölle, so die Forderung aus dem Nailaer Rathaus. Zur Sicherheit der Anwohner soll in der Ortschaft außerdem nur noch Tempo 30 gelten und zu guter letzt muss der Landkreis für eine gute Beschilderung sorgen. Für den Fall, dass die Verkehrsprognose falsch liegt und künftig auch im Stadtgebiet von Naila mehr los sein wird, soll sich der Landkreis verpflichten, notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Die Forderungsliste geht jetzt an Landratsamt Hof.