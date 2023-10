Stellenabbau bei HABA: So reagiert die Gewerkschaft

Als einen „herben Schlag für die Region und die Stadt Bad Rodach“ bezeichnet die IG Metall Coburg den angekündigten Stellenabbau bei Oberfrankens Spielzeug-Entwickler Haba.

Seit gestern ist klar, dass knapp 680 Beschäftigte ihren Job verlieren sollen. Trotz dieser ernüchternden Ausgangssituation wolle die IG Metall nichts unversucht lassen, um für alternative Beschäftigungsmöglichkeiten und den Erhalt von Arbeitsplätzen an den beiden Standorten in Bad Rodach und Eisleben im Südharz zu kämpfen. Die Verhandlungen zum Interessenausgleich und Sozialplan in den nächsten Wochen sollen zeigen, ob sich die Familie Habermaaß und die Gesellschafterversammlung ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind, so eine Sprecherin der Gewerkschaft.