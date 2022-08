Steinkünstler: Wolfgang Ritter ist Künstler der Metropolregion

Das Fichtelgebirge ist nicht nur geprägt von den typischen Fichtenwäldern, ein große Rolle spielt auch das Gestein – insbesondere die massiven Granitblöcke, wie ihr sie zum Beispiel an der Luisenburg findet.

Kunst macht daraus Wolfgang Ritter. Der studierte Bildhauer lebt in Wunsiedel, ist dort Lehrer am Steinzentrum und an der Fachschule für Produktdesign in Selb. Das Forum Kultur der Metropolregion Nürnberg hat den 1961 in Baden-Württemberg geborenen Ritter jetzt als Künstler der Metropolregion ausgezeichnet. Ritter formt aus Gesteinen wie Dolerit und weißem Marmor seine Skulpturen. Die Metropolregion Nürnberg beschreibt sie als nicht-alltägliche, geometrische Formen, die direkt auf den Boden gelegt oder gestellt, den Raum bestimmen. Die durchdachte Formsprache und Ästhetik sei der Konkreten Kunst zuzuordnen, heißt es. Ihr könnt euch die Skulpturen des Wunsiedler Künstlers einfach selbst auf unserer Website ansehen.

© Wolfgang Ritter

© Wolfgang Ritter