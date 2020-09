Hof (dpa/lby) – Mit nacktem Oberkörper und einer Metallstange in der Hand hat ein Mann in Hof auf fahrende und parkende Autos (…)

Private Fahrstunde: Polizei stoppt Zwölfjährigen

Schwarzenbach am Wald (dpa/lby) – Eine private Fahrstunde in Schwarzenbach am Wald hat mit einer Anzeige für einen Zwölfjährigen (…)