Steine auf Gleisen stoppen Eurocity München-Prag

Der Beginn des Berufungsprozesses gegen mutmaßliche Anhänger der sogenannten Querdenker-Szene am Landgericht Würzburg (…)

Mit ihrem Auto tötet eine Frau aus Niederbayern in Norditalien drei Menschen. Die Ermittler gehen nicht von Vorsatz aus - auch wenn (…)

Deutsche überfährt drei Fußgänger: U-Haft bestätigt

Ein Auto rast in Italien mit hoher Geschwindigkeit in eine Familie. Drei Menschen sterben, darunter ein Kleinkind. Am Steuer sitzt eine (…)