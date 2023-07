Steinbock «Wotan» aus Tierpark Hellabrunn ausgewildert

Der Alpensteinbock «Wotan» aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn ist ausgewildert worden. Gemeinsam mit zwei weiteren Böcken und zwei Geißen sei das Tier in Österreich angesiedelt worden, teilte der Tierpark am Montag mit.

«Wotan» sei im Sommer 2022 in Hellabrunn zur Welt gekommen und am vergangenen Dienstag an der Auswilderungsstelle in den Stubaier Alpen in die Freiheit entlassen worden. Zuvor sei der Steinbock von den Hellabrunner Tierärzten und Tierpflegern mit einem Gesundheitscheck auf die Auswilderung vorbereitet worden, hieß es.

Die Auswilderung von Alpensteinböcken soll dem Artenschutz dienen. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Tierart nahezu ausgerottet. Dank Schutz- und Wiederansiedlungsprojekten erholten sich die Bestände des Alpensteinbocks nach Angaben des Tierparks Hellabrunn wieder.