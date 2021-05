Stein statt Wiesen: Stadt Wunsiedel untersagt Schotterwüsten

Der heimische Garten ist in Pandemiezeiten wohl eines der häufigsten Urlaubsziele.

Viele Menschen setzen auf sogenannte Steinbeete, in denen statt Blumen und Wiesen, Kies oder Steine dominieren. Die sind angeblich besonders pflegeleicht. Das stimmt so allerdings nicht. Schon nach wenigen Jahren müsse die komplette Anlage von Unkraut gesäubert werden, sagt Claudia Büttner. Sie ist Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Wunsiedel. Viele greifen daher verbotenerweise zu Giften wie Glyphosat, die dann ins Grundwasser gelangen. Zudem schaden die sogenannten Schotterwüsten auch der Artenvielfalt. Die Stadt Wunsiedel greift jetzt durch. Künftig müssen neugebaute Gärten vorwiegend bepflanzt sein. So sieht es der Antrag vor, den der Stadtrat einstimmig verabschiedet hat und für den auch Bürgermeister Nicolas Lahovnik gestimmt hat. Bereits vorhandene Schotterwüsten betrifft die neue Regel aber nicht. Hier gilt weiterhin der Bestandsschutz.