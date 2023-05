Steigende Zinsen und Unsicherheiten: 2022 war für VR Bank „zufriedenstellend“

Für Sparer gut, bei Kreditschulden eher schlecht: Im vergangenen Jahr ist der Leitzins gestiegen. Die VR Bank Bayreuth-Hof ist trotzdem ganz zufrieden mit der Geschäftsbilanz 2022. Die Bilanzsumme ist auf knapp 2,7 Milliarden Euro gestiegen, der Jahresüberschuss liegt nur leicht unter dem Vorjahresergebnis.

Unsicherheiten und gestiegene Zinsen haben gerade bei Wertpapieren für einen leichten Rückgang gesorgt. Dafür hat die VR Bank Bayreuth-Hof im ersten Halbjahr eine höhere Nachfrage an Krediten registriert, zum Beispiel um Wohnungen zu finanzieren. Im zweiten Halbjahr hat dann der Leitzins angezogen und die Kunden waren dementsprechend vorsichtiger. Die VR Bank will ihr Online-Angebot ausbauen sowie in gut frequentierte Filialen investieren. In diesem Jahr steht zum Beispiel ein Umbau in Helmbrechts an.