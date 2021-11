Steigende Inzidenz: Verschärfte Regelungen am Sana-Klinikum Hof

Dass die Corona-Infektionen wieder steigen macht sich jetzt auch wieder am Sana-Klinikum in Hof bemerkbar. Ab sofort gelten verschärfte Regelungen für Besucher und ambulante Patienten. Besuche sind nur noch zwischen 14 und 19 Uhr möglich. Pro Patient ist nur ein Besucher erlaubt, und der darf nur eine Stunde bleiben. Im Gebäude gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Besucher müssen außerdem vorweisen, dass sie geimpft oder genesen sind, oder sie müssen einen negativen PCR-Test oder Schnelltest vorlegen. Vor jedem Besuch müsst ihr euch am Stationsstützpunkt melden und euch namentlich erfassen lassen. Väter dürfen bei einer Geburt aber auch weiterhin mit in den Kreißsaal oder in den OP.