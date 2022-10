Steigende Heizkosten: Staatliche Unterstützung auch bei Einmalzahlungen möglich

Wir zahlen ja nicht nur mehr für Energie, sondern auch Lebensmittel kosten mehr. Da kann es schon passieren, dass der ein oder andere an seine finanziellen Grenzen kommt. Der Saale-Orla-Kreis weist deshalb darauf hin, dass auch Leute finanzielle Unterstützung bekommen können, die keine regelmäßigen Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung im Alter beziehen. Das ist der Fall, wenn sie durch eine einmalige Zahlungsverpflichtung in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Voraussetzung ist allerdings eine Einkommens- und Vermögensprüfung, die die Hilfsbedürftigkeit feststellen soll.

Wer hat Anspruch auf Übernahme der Heiz- bzw. Betriebskosten?

Den Anspruch haben Personen, Familien und andere Bedarfsgemeinschaften, deren monatliches Einkommen unterhalb des ermittelten Gesamtbedarfs liegt. Für kurzzeitige Ansprüche können dabei auch einmalige Zahlungsverpflichtungen wie Nebenkostennachzahlungen berücksichtigt werden.

Eine unverbindliche Orientierung, ob man einen Anspruch auf Sozialleistungen hat, bietet beispielsweise der Arbeitslosengeld-II-Rechner der Caritas unter www.caritasnet.de/alg2/rechner. Im konkreten Einzelfall müssen jedoch auch noch andere Aspekte berücksichtigt werden. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie ausschließlich über das zuständige Jobcenter bzw. Sozialamt.

Wie viel wird ausgezahlt?

Der Anspruch auf Unterstützung ergibt sich aus der Differenz zwischen Netto-Einkommen und dem gesetzlich ermittelten Gesamtbedarf (siehe Beispielrechnungen).

Muss ich dafür mein Vermögen offenlegen?

Ja. Bevor Geld fließen kann, findet eine Einkommens- und Vermögensprüfung statt, bei der die jeweiligen finanziellen Verhältnisse beleuchtet werden. Wenn sich dabei ergibt, dass eine Hilfsbedürftigkeit vorliegt, können Sozialleistungen gezahlt werden.

Wo muss die Kostenübernahme beantragt werden?

Personen, die erwerbstätig bzw. erwerbsfähig sind, können Unterstützung beim jeweils zuständigen Jobcenter beantragen. Für Altersrentnerinnen und -rentner sowie andere erwerbsunfähige Personen ist das Sozialamt des jeweiligen Landratsamtes zuständig.

Zu welchem Zeitpunkt muss der Antrag gestellt werden?

Geht es um eine einmalige Unterstützung, muss der Antrag spätestens in dem Monat gestellt werden, in dem die Nebenkostenabrechnung fällig ist. Zur Wahrung der Frist kann das zunächst auch über einen formlosen Antrag geschehen.

Im Fall der Bestellung von Heizmaterial, wie Pellets oder Heizöl, wird dringend angeraten, sich vorher mit dem Jobcenter bzw. Sozialamt in Verbindung zu setzen, um den Bedarf für die laufende Heizperiode (Oktober 2022 bis April 2023) zu ermitteln, für den die Kosten übernommen werden können.

Wo findet man den Antrag?

Den Antrag auf Unterstützung durch das Jobcenter in Form von Arbeitslosengeld II sowie weitere Informationen kann man im Internet unter www.jobcenter.digital finden. Erwerbsfähige bzw. erwerbstätige Personen müssen für eine Unterstützung auch dann Arbeitslosengeld II beantragen, wenn es sich um eine einmalige bzw. kurzzeitige Unterstützung handelt.

Zum Beantragen von Hilfen durch das Sozialamt des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis ist ein persönliches Erscheinen notwendig. Allgemeine Informationen sind im Internet unter www.saale-orla-kreis.de über die Suchfunktion zu finden.

Vor einer Antragsstellung sollte man sich unbedingt durch das Jobcenter bzw. das Sozialamt des Landratsamtes beraten lassen. So lassen sich Missverständnisse und Ablehnungen bereits im Vorfeld vermeiden.

Gibt es ein Limit für die Unterstützung für die Heizkosten?

Grundsätzlich orientiert sich die Höhe der Unterstützung immer an der Finanzierungslücke, die sich aus der Differenz von Netto-Einkommen und dem ermittelten Gesamtbedarf ergibt. Die Gaskosten für Heizung und Warmwasser werden also voll berücksichtigt, sofern der Verbrauch nicht unangemessen hoch ist.

Ob der Verbrauch normal oder überhöht ist, ermittelt das Sozialamt anhand statistischer Verbrauchswerte und anhand des Vorverbrauchs. Bei hohem Verbrauch wird der Antragsteller aufgefordert, die Gründe dafür mitzuteilen.

Gibt es auch finanzielle Unterstützung für gestiegene Kosten für Haushaltsstrom?

Nein. Anders als bei den Heizkosten müssen die Kosten für Haushaltsstrom aus dem allgemeinen Regelbedarf bezahlt werden. Er beträgt aktuell beispielsweise 404 Euro pro Monat für eine volljährige Person in einer Partnerschaft mit gemeinsamem Haushalt. Mit dem Regelbedarf muss der allgemeine Lebensunterhalt bestritten werden, was neben den Stromkosten unter anderem Ernährung, Kleidung und Körperpflege beinhaltet.

Allerdings sollen die Regelbedarfe voraussichtlich zum 1. Januar 2023 erhöht werden (auf beispielsweise 502 Euro für eine volljährige Person in einer Partnerschaft mit gemeinsamem Haushalt). Dadurch könnten auch Personen bzw. Haushalte Anspruch auf Sozialleistungen erhalten, bei denen die Voraussetzungen bislang noch nicht gegeben sind. Auch eine Mieterhöhung könnte einen solchen Effekt haben.