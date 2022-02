Steigende Energiepreise: Hofer CSU-Landtagsabgeordneter Alexander König spricht sich für Entlastung der Unternehmen aus

Egal ob Gas, Öl oder Strom – die Energiepreise steigen weiter in die Höhe. Für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch könnte das im Schlimmsten Fall zur Schließung führen. Dadurch ist auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in Gefahr. Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken und die IHK Südthüringen haben sich deshalb bereits in der vergangenen Woche in einem gemeinsamen Schreiben an Bundeskanzler Scholz gewandt und Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen gefordert. Dieser Forderung schließt auch auch der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König an. König unterstützt vor allem die IHK-Forderung, die Stromsteuer mindestens zwei Jahre auf europäisches Mindestmaß zu senken. Durch die Pandemie hätten die Unternehmen ohnehin schon mit zusätzlichen Kosten aufgrund gestiegener Preise für Rohstoffe und Zuliefererprodukte zu kämpfen, so König weiter.