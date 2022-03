Steigende Energiepreise: Forderungen der Freien Wähler-Fraktion

Die Preise für Sprit und Strom sind aktuell so hoch wie nie. Die Freie Wähler-Fraktion im Bayerischen Landtag setzt sich deswegen nun dafür ein, die Abhängigkeit von Russischen Energieimporten deutlich zu verringern.

Rainer Ludwig, der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, fordert ein schnelles Handeln vom Bund. Unter anderem müsse überprüft werden, ob stillgelegte Atomkraftwerke reaktiviert werden können. Außerdem sollte darauf verzichtet werden, Stein- und Braunkohlekraftwerke stillzulegen. Weil das aber nur eine Brückenlösung darstelle, müsse der Bund die Energie- und Wärmewende mit Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe vorantreiben, so Ludwig. Des Weiteren fordert er zum Beispiel, dass die Verbrauchersteuern auf Energie auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden sollen.