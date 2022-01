Steigende Energiepreise: CSU und Freie Wähler beziehen Stellung

Die stark steigenden Energiepreise bereiten nicht nur jedem Privatverbraucher Bauchschmerzen – auch große Unternehmen stehen deshalb vor großen Hindernissen. So zum Beispiel in der Glasindustrie im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet. Hier stehen aufgrund der Preisexplosion rund 8000 Arbeitsplätze auf dem Spiel – das gibt CSU-Bezirksvorsitzender Hans-Peter Friedrich in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit einem Anstieg der Energiepreise um teils über 500 Prozent könne auch ein gesundes Unternehmen auf längere Zeit nicht umgehen, so Friedrich weiter.

Die CSU Oberfranken fordert deshalb ein Bündel aus kurz- und langfristigen Maßnahmen zur Unterstützung energieintensiver Unternehmen. Außerdem solle die Glasindustrie in die Liste der beihilfeberechtigten Industriezweige aufgenommen werden. Auch die Freien Wähler äußern sich zum Anstieg der Energiepreise. Wie der energiepolitische Sprecher der Freien Wähler, Rainer Ludwig schreibt, habe die Partei ein Energiekonzept entwickelt, das unter anderem darauf abzielt, erneuerbare Energien schneller auszubauen. Zudem wollen die Freien Wähler eine Senkung der Stromsteuer, eine höhere Pendlerpauschale und einen Energiekostenzuschuss für Menschen, die Sozialleistungen beziehen.