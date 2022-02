Steigende Energiepreise: CSU fordert Ampel-Regierung zum Handeln auf

Wir merken es alle an unserem eigenen Zuhause, die Gas- und Strompreise steigen. Im Vergleich zu großen Unternehmen verbrauchen wir aber noch relativ wenig Energie. Die CSU im Bundestag fordert die Ampel-Regierung jetzt dazu auf, schnell zu handeln, sonst seien auch Arbeitsplätze in Oberfranken gefährdet, so der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans-Peter Friedrich. Die steigenden Energiepreise würden sich auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen auswirken. Die Industrie leide ohnehin schon unter Lieferengpässen und Preissteigerungen der Rohstoffe. Die Regierung soll nun ein Sofortprogramm auflegen. Dafür müssten Steuern wie Abgaben auf Energieträger auf das Mindestniveau nach EU-Recht abgesenkt, die EEG-Umlage schon 2022 abgeschafft und der Energiesteuer-Spitzenausgleich verlängert werden. Besonders von der CO2-Bepreisung betroffene Unternehmen sollen außerdem einen Ausgleich erhalten. Dabei spricht Friedrich zum Beispiel die Porzellanindustrie an.