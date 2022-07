Steigende Energiekosten: Hofer Stadtratsmitglied stellt Antrag auf Sozialtarif

Kann ich mir das in diesem Monat wirklich noch leisten? Diese Frage stellen sich vor allem Menschen mit einem geringen Einkommen. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Benzin aber auch Energie, bereiten Empfängern von Arbeitslosengeld II, Bafög oder auch Rente wohl die meisten Sorgen. Das Hofer Stadtratsmitglied von den LINKEN, Janson Damasceno da Costa e Silva, hat jetzt einen Antrag auf die Einführung eines Sozialtarifs an den Stadtrat gestellt. So soll die Stadt Hof Verhandlungen mit den Stadtwerken Hof führen, um einen Sozialtarif Energie für Strom uns Gas einzuführen. Menschen mit geringem Einkommen sollen einen Preisnachlass von mindestens 25 Prozent erhalten. Außerdem soll der Tarif noch vor Beginn der kommenden Heizperiode eingeführt werden.