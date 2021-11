Steigende Corona-Zahlen: Spitzenreiter in Niederbayern

München (dpa) – Die Zahl der Corona-Infizierten in Bayern steigt und steigt. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 639,4 (Stand: 3.12 Uhr). Am Vortag waren es noch 635,6. An der Spitze lag erneut der niederbayerische Landkreis Freyung-Grafenau: Hier hatten sich dem RKI zufolge binnen einer Woche 1651,5 Menschen pro 100 000 Einwohner neu infiziert – so viel wie in keinem anderen Landkreis in Deutschland.

Der Landrat von Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), nannte die Lage katastrophal. «Unsere Kliniken und die Intensivkapazitäten sind nahe am Kollaps, es gibt schon einzelne Verlegungen in andere Regierungsbezirke», sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Tatsächlich waren nach Zahlen des Divi-Intensivregisters vom Sonntag (Stand: 13.15 Uhr) alle 18 Intensivbetten des Landkreises belegt, zwölf davon mit Corona-Patienten, von denen neun invasiv beatmet werden mussten. Auch in Landkreisen wie Berchtesgadener Land, Nürnberger Land, Regensburg, Haßberge oder Main-Spessart war nichts mehr frei. Bezogen auf ganz Bayern waren dem Register zufolge nur zehn Prozent aller Intensivbetten frei.

Auch im Landkreis Rottal-Inn, der kürzlich die bundesweit höchsten Infektionszahlen melden musste, sind die Werte immer noch weit oben. Das RKI gab die die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1592 an. Über der Marke von 1000 lagen auch die Landkreise Passau (1317,1), Traunstein (1159,5), Berchtesgadener Land (1152,1), Mühldorf am Inn (1122,1), Landshut (1091,9), Deggendorf (1075,5) und Dingolfing-Landau (1039,7).

Die Hospitalisierungsinzidenz in Bayern lag nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zuletzt bei 9,5 (Stand: 20. November, 8.00 Uhr). Pro 100 000 Einwohner gab es also statistisch innerhalb von sieben Tagen 9,5 Patienten, die wegen Corona in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Ungeimpfte waren demnach deutlich häufiger darunter als Geimpfte.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-83351/3