Steigende Corona-Zahlen: Mehr junge Menschen betroffen

Deutschlandweit schießen die Corona-Zahlen wieder in die Höhe, diesmal hat die Politik aber versprochen, dass Kitas und Schulen offen bleiben sollen. Fest steht, dass dadurch auch wieder mehr positive Corona-Fälle in solchen Einrichtungen auftreten. Wie das Hofer Gesundheitsamt auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, hat es am Vormittag insgesamt 348 Positiv-Meldungen gegeben, mehr als ein Viertel davon sind Kinder und Jugendliche. Im Moment sind 12 Schulen und vier Kindergärten im Hofer Land betroffen, einzelne Klassen und Gruppen stehen komplett unter Quarantäne.

Auch der Vogtlandkreis meldet, dass junge Menschen den Schwerpunkt bei den Corona-Infektionen bilden. Seit Beginn des Schuljahres waren in 46 Schulen und an 19 Kitas Infektionen aufgetreten.