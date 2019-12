Stehplatztickets bei Länderspiel gegen Italien in Nürnberg

Frankfurt/Main (dpa/lby) – DFB-Präsident Fritz Keller hat für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien Stehplätze zu einem günstigen Preis angekündigt. Dies sagte der 62 Jahre alte Freiburger in einem Beitrag für den «Kicker» (Montag). «Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein», erklärte Keller. Der Deutsche Fußball-Bund nehme das Anliegen aus Fankreisen ernst und er sei der UEFA sehr dankbar, dass sie bei einem ersten Test mit Stehplätzen zugestimmt habe.

Dabei war das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Auswahl gegen Belgien im November in Freiburg ausverkauft. Stehplatz-Tickets kosteten damals nur fünf Euro. Die deutsche Nationalmannschaft verzeichnete zuletzt sinkende Zuschauerzahlen bei Heimspielen und trug diese nach dem WM-Debakel 2018 teilweise auch in kleineren Stadien aus als früher.