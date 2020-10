Stegmühlen-Gelände: Stadt Schwarzenbach an der Saale entscheidet über weitere Entwicklung

Schon länger geht es hin und her bei der Stegmühle in Schwarzenbach an der Saale. Zwischenzeitlich hatte sich der Stadtrat entschieden, sie komplett abzureißen. Weil es dafür aber keine Förderung gibt, will er die Stegmühle nun doch erhalten. Bürgermeister Hans-Peter Baumann hatte aber versprochen, dazu auch noch mal die Einwohner zu befragen. Jetzt ist das Ergebnis da. Die Bürger haben sich mehrheitlich gegen den Abriss der Stegmühle und für die Pläne, die der Stadtrat im September beschlossen hat, ausgesprochen. Heute wollen die Stadträte endgültig am Abend darüber entscheiden.