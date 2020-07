Stegemann Schiedsrichter bei Nürnberg gegen Ingolstadt

Nürnberg (dpa/lby) – Schiedsrichter Sascha Stegemann leitet das Hinspiel der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga. Die Ansetzung für das Spiel am Abend (18.15 Uhr) zwischen Zweitligist 1. FC Nürnberg und Drittligist 1. FC Ingolstadt teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Unterstützt wird der Referee aus Niederkassel von Mike Pickel und Christian Gittelmann an der Linie. Vierter Offizieller ist Nicolas Winter. Als Video-Assistent fungiert Frank Willenborg. Das Rückspiel zwischen den beiden Clubs aus Bayern findet am Samstag (18.15 Uhr) in Ingolstadt statt.