Stefanie Hertel und Fools Garden: Programm der Oberkotzauer Kulturwoche steht

Das Ende der Corona-Maßnahmen naht und viele Veranstaltungen können dieses Jahr voraussichtlich stattfinden. Dazu gehört auch die Oberkotzauer Kulturwoche. Die findet vom 16. bis 22. Mai statt. Highlights sind Konzerte von Stefanie Hertels Country-Trio More Than Words (17. Mai), Freedom Call (18. Mai) und Fools Garden (20. Mai). Auch ein Vortrag des Stuttgarter Extremsportlers Jonas Deichmann steht auf dem Programm. Für einige Veranstaltungen hat der Vorverkauf bereits begonnen. Zum Abschluss der Kulturwoche gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag mit Frühjahrsmesse in der Saaletalhalle.