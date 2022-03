Stefanie Hertel im Fernweh-Park: Benefizkonzert nun einen Tag früher

Erst am vergangenen Freitag hat die Stadt Hof gemeinsam mit den Hofer Symphonikern und dem Theater Hof ein Friedenskonzert für die Geflüchteten aus der Ukraine veranstaltet. Es sind über 13.000 Euro zusammengekommen. Morgen (DI) findet schon das nächste Benefizkonzert in der Region statt. Stefanie Hertel tritt mit ihrem Country-Trio „More Than Words“ im Fernweh-Park in Oberkotzau auf. Das Konzert wurde wegen der schlechten Wetterprognose einen Tag vorverlegt. Nachdem Initiator Klaus Beer die Band in die „Signs of Fame“ aufgenommen hat, tritt sie ab 13 Uhr auf der Showbühne des Amphitheaters auf. Der Eintritt ist frei, es sind allerdings nur 100 Zuschauer zugelassen.