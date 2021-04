Stecker im Supermarkt gezogen: Viel Fleischware unbrauchbar

Schweinfurt (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in Schweinfurt den Stecker eines Kühlfaches gezogen und damit Fleisch- und Wurst im Wert von fast 800 Euro unbrauchbar gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Unbekannte am Donnerstag der vergangenen Woche zwei Stecker der Stromversorgung des Supermarktes gezogen.

Dadurch wurde die Kühlung der Fleisch- und Wurstware unterbrochen. Aufgrund der Feiertage wurde die unterbrochene Stromversorgung erst am Samstag bemerkt. Fleisch- und Wurstwaren müssen vor dem Verkauf ständig gekühlt werden, da diese Kühlkette für fast drei Tage unterbrochen wurde, durfte die Ware nicht mehr verkauft werden, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-137170/2