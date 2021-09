Staus in Bayern zum Ferienende

München (dpa/lby) – Am Wochenende vor dem Schulstart in Bayern gibt es auf Autobahnen im Freistaat Staus und Verzögerungen wegen des Rückreiseverkehrs. Es sei jetzt schon Geduld erforderlich, sagte ein ADAC-Sprecher am Samstagmittag. Im Tagesverlauf könne der Verkehr noch zunehmen.

Vor allem die Route Salzburg-München-Nürnberg sei derzeit betroffen. Hier gebe es mehrere Störungen, die Verzögerungen summierten sich auf der ganzen Strecke auf etwa eineinhalb Stunden. Weiter westlich, auf der Autobahn 7 Füssen-Memmingen-Würzburg, sei es nicht ganz so schlimm. Auch hier komme es aber zu Verzögerungen.

Der ADAC hatte vor möglichen Staus am Wochenende gewarnt. Der Automobil-Club rechnet mit der letzten großen Reisewelle im Sommerurlaubsverkehr. Es könnten Autobahnen, aber auch Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete betroffen sein.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-177154/2