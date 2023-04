Staugefahr an Ostern: Gründonnerstag heftigster Tag

Für eure Feiertagsplanung vielleicht gar nicht so unwichtig: Der ADAC Nordbayern warnt vor großen Staus zu den Osterfeiertagen. Betroffen sind auch die A9 und die A93 in der Euroherz-Region. Alle Bundesländer außer Hamburg haben Ferien. Vor allem Richtung Süden wird also sehr viel auf den Autobahnen los sein. Dazu kommen viele Verwandtschaftsbesuche über Ostern. Der ADAC prognostiziert als Schwerpunkttag für Staus den Gründonnerstag. Dieser Tag ist regelmäßig Spitzenreiter beim bayerischen Stauaufkommen. Der Höhepunkt soll zwischen 16 und 19 Uhr sein. Auch am Ostermontag sind mehr Menschen als gewöhnlich auf den Straßen. Der ADAC empfiehlt antizyklisch zu reisen und ansonsten viel mehr Zeit einzuplanen und sich vorab über die Strecke zu informieren.