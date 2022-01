Stau wegen Glatteis: Selbst Räumfahrzeuge haben Probleme

Sankt Englmar (dpa/lby) – Eine Eisschicht auf der Staatsstraße 2139 in Richtung Sankt Englmar in Niederbayern hat am Donnerstag selbst Räumfahrzeuge in Probleme gebracht. Nach Augenzeugenberichten bildete sich am Feiertag ein mehrere Kilometer langer Stau, weil dutzende Autofahrer auf der Straße ins Rutschen oder gar nicht mehr weiterkamen. Auch die Räumfahrzeuge hatten demnach Mühe, auf den Eisplatten zu fahren. Teilweise seien sie durch liegengebliebene Autos blockiert worden.

Beobachtet wurden aber auch Räumfahrzeuge ohne Schneeketten, die ins Rutschen kamen. Laut eines Polizeisprechers waren zunächst keine Unfälle in diesem Bereich bekannt. Die Straße war nach seinen Angaben am späten Nachmittag wieder passierbar.

