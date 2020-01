Stau nach Hubschraubereinsatz bei Unfall auf der A8

Bergkirchen (dpa/lby) – Ein 50-Jähriger hat auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart bei München ein Stauende übersehen und einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Münchner sei mit seinem Pritschenwagen auf Höhe von Bergkirchen (Landkreis Dachau) auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei am Montag in München mit. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Unfallwagen. Mit einem Hubschrauber flogen sie ihn ins Krankenhaus, der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Nach dem Unfall sperrten Einsatzkräfte die Autobahn für eine Stunde in beide Richtungen. Auf der A8 und im gesamten Raum München bildeten sich lange Staus. Bis in den späten Nachmittag hinein gab es Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 32 000 Euro.