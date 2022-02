Status Quo: Theater Hof bei Bayerischen Theatertagen

Sie sind das größte Theater-Festival im Freistaat Bayern: Die Bayerischen Theatertage. Im Mai geht die Veranstaltung dieses Mal in Bamberg über die Bühne. Das Theater Hof wird ebenfalls dabei sein. Es wurde eingeladen, die Studio-Produktion „status quo“ aufzuführen. Ein Gremium aus fünf Theater-Experten hat Inszenierungen und Arbeiten ausgewählt, die sich durch eine besondere künstlerische Kraft auszeichnen. In „status quo“ geht es um eine Welt, in der der Mann zum Objekt der Begierde wird. Das Stück zeigt die Welt also spiegelverkehrt. Für das Theater Hof eine gute Nachricht kurz nach dem verheerenden Wasserschaden.